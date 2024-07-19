Ливни, переполнение канализации и авария на гидранте водоканала вызвали чрезвычайную ситуацию, которую власти и коммунальные службы оперативно устраняют.

Мэр Омска Сергей Шелест лично контролирует работы по устранению последствий потопления жилья и ряда объектов в Кировском административном округе. По его данным, помимо Немецкого поселка, неблагоприятная обстановка с подтоплением частного сектора сложилась в районе дома № 122 на улице Володарского.

– Возвращаясь из Усть-Ишима, заехал: посмотрел, как обстоят дела, пообщался с жителями. Проблема в том, что в одной точке сошлись три негативных фактора: дожди, переполнение хозфекальной канализации и авария на одном из гидрантов водоканала. Подтоплено порядка 15 домов. Проблемный гидрант заглушен, в КНС монтируется дополнительный насос, силами УДХБ вскрыт законсервированный колодец, вода должна уходить. Понимаю беспокойство людей, но обещаю, что никто не останется без помощи. Сначала нужно отвести воду, затем комиссия из окружной администрации пройдет по домам, заактирует состояние, специалисты помогут людям подать документы на выплаты. Параллельно будем восстанавливать электроснабжение, сушить жилье, делать уборку территории, – написал Сергей Шелест в своем Telegram-канале.

Мэр напомнил, что для тех, кто не может оставаться в своих домах, в КАО развернут пункт временного размещения. Сейчас в нем пребывают две семьи. Кроме того мама с ребенком-инвалидом, чей дом также попал в зону подтопления попал дом, направлены в гостиничный комплекс «Аврора», руководство которого любезно предложило свою помощь. По словам Шелеста, при необходимости для временного размещения людей будет задействован гостиничный комплекс «Иртыш». Мэр намерен выехать на территорию Немецкого поселка для разбора ситуации на месте, а кроме этого, принять участие в заседании специально созданного оперативного штаба.