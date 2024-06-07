В ближайшее время омичей ждут сильный ливень, гроза, град и ветер. Омичам стоит быть острожными.
В Омской области объявили очередное штормовое предупреждение. Так, до конца дня, 7 июня, и ночью 8 июня в регионе ожидается сильный ливень, дождь, град, гроза и ветер, порывы которого будут достигать до 23 м/с. Из-за непогоды омичей предупредили о возможном возникновении ЧС.
– В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям Омска следует оперативно информировать об этом дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 101, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00. Также можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 78-78-78, – отметили в мэрии города.
Отметим, что штормовое предупреждение в регионе объявляют уже третий день подряд.