Компенсации стали больше за травмы и утрату имущества.
Правительство Омской области увеличило выплаты пострадавшим в чрезвычайных ситуациях федерального и межрегионального характера. Единовременная материальная помощь составит 15,7 тыс. рублей вместо прежних 10 тысяч.
Выплату за частичную потерю имущества первой необходимости повысили с 50 до 78,4 тыс. рублей. За полную утрату имущества заплатят 156,8 тыс. рублей вместо 100 тыс. рублей.
Получившим травмы в зависимости от степени тяжести вреда здоровью выплатят от 313,5 до 627 тыс. рублей. Ранее можно было получить 200-400 и 200 тыс. рублей. Пособие для тех, кто потерял в ЧС родственника, составит 1,6 млн рублей вместо 1 млн рублей.
Выплаты пострадавшим при ЧС регионального и межмуниципального характера:
- единовременная помощь – 15 тыс. рублей;
- компенсация за частичную утрату имущества – 75 тыс. рублей;
- за полную утрату – 150 тыс. рублей;
- за травмы – 300-600 тыс. рублей;
- за погибших – 1,5 млн рублей.
Отметим, что к таким ЧС относятся, например, весенний паводок.