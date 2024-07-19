Омскому району поручено помочь с ликвидацией последствий паводка в Усть-Ишимском районе. Пострадавших жителей деревень Ашеваны и Тюрметяки необходимо обеспечить жильем до зимы.

Глава Омского района Геннадий Долматов и его замы Аркадий Власов и Максим Земсков работают в Усть-Ишимском районе по поручению губернатора Виталия Хоценко. К команде Омского района присоединился руководитель национально-культурной автономии татар региона Радик Миниханов.

– Решением областного штаба по ликвидации последствий паводка за нашим муниципальным образованием закреплены два населенных пункта: Ашеваны и Тюрметяки… Главная задача – чтобы жители этих населенных пунктов смогли войти в зиму, пока решится вопрос с капитальным ремонтом или строительством нового жилья, – сообщил Долматов в своих социальных сетях.

Накануне удалось обойти около 40 домовладений. Где-то требуется просушка подпола, кому-то необходимо помочь с перекладкой печи, утеплением стен, побелкой и покраской. Много вопросов по обработке помещений от грибка.

Сегодня обход домов продолжается. А уже на следующей неделе по поручению Геннадия Долматова будут сформированы бригады из специалистов и волонтеров, которые на месте будут выполнять необходимые виды работ в домах, пострадавших от последствий паводка.