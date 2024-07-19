Одна из них оказывала помощь наркоманам, а другая – детям.

Омские следователи возбудили уголовные дела по фактам незаконной выдачи лицензий частным клиникам. Как сообщили в прокуратуре, деятельность ООО «Клиника свободы» и ООО «Ангел» угрожала жизни и здоровью пациентов. Первая организация занималась наркологией, психиатрией и функциональной диагностикой, а вторая – педиатрией, терапией и медицинской реабилитацией. Однако у одной клиники не было необходимых для этого врачей, а у другой – оборудования.

– Для получения лицензии ООО «Клиника свободы» представлены сфальсифицированные договоры с медиками, трудоустроенными в других субъектах РФ, а ООО «Ангел» – формальные договоры аренды медицинских изделий и оборудования, заключенные с детской поликлиникой. При этом фактически оборудование передано не было, – сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что четыре пациента «Клиники свободы» после некачественного лечения оказались в реанимации . Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии.

В отношении неустановленных работников министерства здравоохранения Омской области возбудили дело о превышении должностных полномочий. В отношении неустановленных сотрудников клиник – об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Губернатору Омской области внесли представление.