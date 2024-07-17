Людей с психическими заболеваниями и наркотической зависимостью залечивали медсестры.

Прокуратура потребовала от Следственного комитета возбудить уголовное дело на омскую клинику, лечение в которой вредило жизни и здоровью пациентов. Также ведомство требует признать незаконной лицензию, которую медицинской организации выдало министерства здравоохранения Омской области.

Как сообщили в прокуратуре, в марте 2024 года клинике выдали лицензию на осуществление неврологической, психиатрической и наркологической помощи в условиях дневного стационара. Клиника предоставила Минздраву копии трудовых договоров с врачами, которые на самом деле никаких документов не подписывали, работали в других регионах и в Омске никогда не были. Пациентов лечили медсестры, а состоящий в штате врач – нарколог-психиатр дежурил по телефону, посещая клинику три раза в месяц.

В результате такого лечения за несколько месяцев в реанимацию бюджетных больниц попали 4 пациента клиники. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что пока на организацию завели только административное дело за деятельность с нарушениями.