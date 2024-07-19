Омск-Информ
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·Общество

Кто понесет ответственность за вред здоровью пациентов, сейчас выясняют следователи.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью пациентов на работников частной клиники. Конкретных ответственных лиц сейчас устанавливают.
В марте клиника получила лицензию на оказание неврологической, психиатрической и наркологической помощи. С тех пор четыре ее пациента после лечения попали в реанимацию бюджетных больниц.
Как сообщали ранее в прокуратуре, для получения лицензии клиника предоставила Минздраву копии трудовых договоров с врачами, на самом деле работавшими в других регионах. Пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением наркологического расстройства лечили медсестры, а состоящий в штате врач – нарколог-психиатр дежурил по телефону.
·Общество

Кто понесет ответственность за вред здоровью пациентов, сейчас выясняют следователи.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью пациентов на работников частной клиники. Конкретных ответственных лиц сейчас устанавливают.
В марте клиника получила лицензию на оказание неврологической, психиатрической и наркологической помощи. С тех пор четыре ее пациента после лечения попали в реанимацию бюджетных больниц.
Как сообщали ранее в прокуратуре, для получения лицензии клиника предоставила Минздраву копии трудовых договоров с врачами, на самом деле работавшими в других регионах. Пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением наркологического расстройства лечили медсестры, а состоящий в штате врач – нарколог-психиатр дежурил по телефону.