Со здания сняли крышу, не ожидая осадков.

В Омске из-за ливня затопило 3-й филиал детской поликлиники № 2 им. Скворцова (Дмитриева, 13/1), где идет ремонт. Как сообщают омичи, от воды пострадали медицинские карты пациентов, которые не перевезли в другой филиал, где сейчас принимают пациентов этой больницы.

Горожане также отмечают, что ремонт начался 1 июля, но теперь из-за потопа его приостановили. По словам омичей, главврач отказался продолжать ремонт и передал оставшиеся средства филиалу № 2. Однако в Минздраве уверяют, что работы продолжатся.

– Ремонт филиала детской городской поликлиники № 2 им. Скворцова на Дмитриева рассчитан на два года. Летом 2024 года, как и планировалось, подрядчик приступил к ремонту кровли. На момент начала работ стояла жаркая погода, предугадать наступления столь мощных осадков было невозможно. Это форс-мажор, от которого никто не застрахован, – сообщили в министерстве здравоохранения Омской области.

Прием пациентов в поликлинике планируется возобновить во второй половине августа.