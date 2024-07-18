Женщине пришлось возвращать 290 тыс. рублей, которые похитил ее сосед.

Прокуратура помогла 51-летней жительнице Москаленского района Омской области признать недействительным кредитный договор, который от ее имени с банком заключил преступник. Как сообщили в ведомстве, жительнице региона также вернули деньги, которые она успела перевести в качестве платежей по этому кредиту.

В декабре 2022 года женщина гостила у соседей. Когда она оставила банковскую карту и телефон без присмотра, этим воспользовался 29-летний сосед. Он оформил на женщину кредит на 290 тыс. рублей и присвоил деньги. Омичка узнала об этом только через несколько дней.

Отметим, что соседа женщины уже осудили за кражу. В наказание ему назначили 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.