Специалисты с дипломом этого вуза востребованы на рынке труда. Многие находят работу уже в период обучения.

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского ведет набор абитуриентов на более чем 760 бюджетных мест. Как сообщили в вузе, прием документов для поступающих с результатами ЕГЭ завершается 25 июля. Оригинал аттестата или диплома нужнл предоставить в приемную комиссию до 3 августа.

В классическом университете можно получить высшее образование на одном из восьми факультетов или среднее профессиональное – в институте СПО. Также есть возможность поступить в аспирантуру. На 2024/2025 учебный год в бакалавриате предусмотрено 558 бюджетных мест, в магистратуре – 125, на СПО – 70, в аспирантуре – 11.

Больше всего бюджетных мест на факультетах, где изучают точные науки. Так, на факультете цифровых технологий и кибербезопасности открыто 165 бюджетных мест, из них 65 – это направление «Прикладная математика и информатика» и 50 – «Компьютерная безопасность». На химическом факультете предусмотрено 85 бюджетных мест. Есть они и на гуманитарных направлениях, например, 30 бюджетных мест – «История», 25 – «Педагогическое образование».

- Выпускники, успешно сдавшие единый государственный экзамен, имеют высокие шансы поступить в ОмГУ на бюджетное место, - говорит проректор по учебной работе Елена Еременко. – В прошлом году на направлении «Прикладная математика и информатика» средний балл составил 193, поступающим на «Компьютерную безопасность» необходимо было набрать более 157 баллов. Самый высокий проходной бал – 263 – сложился на «Юриспруденции». Специалисты с дипломом ОмГУ востребованы на рынке труда. Многие из них уже в период обучения, благодаря взаимодействию факультетов с работодателями, находят место для будущего трудоустройства.

Приемная комиссия работает в главном корпусе университета по адресу ул. Фрунзе, 6, каб. 302.