Депутаты наконец-то приняли изменения в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, но договорились обсудить спорные моменты.

На сегодняшнем пленарном заседании горсовета депутаты обсудили изменения в правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Омска. Этот проект прошел этапы принятия к рассмотрению в мае, публичные слушания – 21 июня. Кроме того, документ скорректировали в рамках рабочей группы и профильного комитета по ЖКХ.

Как указано в пояснительной записке, предлагается исключить из правил все вопросы правового регулирования вопросов, связанных с размещением пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов. Одновременно предполагается отнести места стоянки велосипедов и средств индивидуальной мобильности к некапитальным нестационарным сооружениям. Кроме того, изменениями предлагается изменить понятия газона, что позволит урегулировать ситуацию с парковкой автомобилей на детских площадках, газонах и участках с зелеными насаждениями.

Документ предлагает исключить из обязанностей управляющей компании очистку от снега территорий, которые не принадлежат к территории многоквартирных домов. На «ничейных» локациях рекомендуют применять противогололедные материалы. И сократить сроки вывоза снега с территорий с 10 до 2 дней. Согласно изменениям в правилах, фасады многоквартирных домов теперь обязательно должны освещаться. Судя по всему, предусмотрены и другие корректировки, не указанные в пояснительной записке.

– Это серьезный документ, который мы рассматриваем ежегодно. Изменения начнут действовать с 1 марта 2025 года. Так что есть время урегулировать дискуссионные вопросы, – отметил спикер горсовета Владимир Корбут.

Депутат Сергей Дроздов указал, что некоторые места в документе нуждаются в доработке. По его мнению, новые обязательства обработки противоголедными материалами и сокращение сроков вывоза снега предполагают дополнительные расходы для управляющих компаний. И эти траты потом отразятся в квитанциях жильцов.

На что мэр Сергей Шелест согласился: Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка Омска нуждаются в доработке. И призвал депутатов принять документ.

– В любом документе есть недоработки. Бывал в Белоруссии, после этого за любой российский город, включая Омск, становится стыдно. Потому что остается только завидовать чистоте, царящей в этой небольшой республике, – рассуждал Шелест. – Мы пытаемся внести изменения в Правила благоустройства уже не в первый раз, и каждый начинаются дебаты. Потому что эти изменения касаются многих. Мы проработали все эти коррективы с предпринимателями и управляющими компаниями. Обращаюсь ко всем депутатам: надо все-таки начинать движение к наведению чистоты и порядка в городе. После принятия решения, возможно, будут корректировки.

Спикер Владимир Корбут поддержал главу города.

– Решение о принятии изменений в Правила благоустройства направлено на то, чтобы мы жили в чистоте и порядке. Этот вопрос можно было бы решить путем выделения денежных средств из бюджетов разного уровня для покупки дорожной техники и увеличения зарплат рабочим. Но такой возможности у Омска нет. Мы видим, как развиваются другие города, и перенимаем лучшие практики миллионников. Есть пункты, которые подлежат обсуждению. Они касаются уборки территорий от снега. Мы готовы совместно с администрацией города, руководителями учреждений и предпринимателями проводить корректировку данного документа.

Депутатский корпус прислушался к главе города и председателю горсовета и проголосовал за изменения в Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Омска.