Городская ливневая канализация не справляется с выпавшими осадками.

Из-за дождя в Омске снова затопило дороги. Омичи сообщают в соцсетях о том, что вода опять залила улицы Крупской, Перелета, Заозерную, Ленина, набережную, Шаумяна, Малиновского, Жуковского и др.

Из-за дождя в новостройке на Малиновского отключили электричество. Как сообщают горожане, кабель проходит под лужей, и его в очередной раз затопило.

На улице Дианова затопило магазин. Пассажиры автобуса № 95 рассказали, что в салоне начала протекать крыша.

Переход на Ленина превратился в аттракцион. Подростки скатываются вместе с потоком воды по ступеням.

На пересечении Герцена и Октябрьской образовался гейзер.