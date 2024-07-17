За прошлый год власти закрыли 23 судебных решения, касающихся наружного освещения. Но работы еще много.

Городская администрация намерена в 2025–2026 годах закрыть все судебные решения, касающиеся наружного освещения. Об этом в ходе отчета перед депутатами горсовета заявил мэр Сергей Шелест.

– Омск, как мы знаем, солнечный город, но он должен оставаться светлым в любое время суток. В 2023 году удалось закрыть 23 судебных решения, касающихся освещения. В 2025–2026 годах хотим полностью снять этот вопрос с повестки дня, – сказал градоначальник.

В прошлом году в рамках муниципальной адресной инвестиционной программы в Омске было построено 35 линий наружного освещения общей протяженностью 32 км, еще около 42 км восстановило АО «Омскэлектро». С учетом работ, проведенных в 2022 году, более ста километров улиц в Омске стали заметно комфортнее и безопаснее.