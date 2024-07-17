Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На вторую половину дня 17 июля прогнозируется сильный дождь и гроза.

В среду, 17 июля, в Омске прогнозируются сильный дождь, гроза. Вероятность осадков составит 95 %. По данным «Гисметео», дожди начнутся в полдень, в период с 15 до 18 часов выпадет около 5 мм осадков – примерно столько же, как накануне. «Яндекс Погода» дает осадки на весь сегодняшний день.

При этом температура воздуха составит +24 градуса, будет дуть слабый северный ветер. Атмосферное давление составит 742–744 мм рт. ст.

До конца рабочей недели в Омске сохранится вероятность небольших осадков.

·Общество

На вторую половину дня 17 июля прогнозируется сильный дождь и гроза.

В среду, 17 июля, в Омске прогнозируются сильный дождь, гроза. Вероятность осадков составит 95 %. По данным «Гисметео», дожди начнутся в полдень, в период с 15 до 18 часов выпадет около 5 мм осадков – примерно столько же, как накануне. «Яндекс Погода» дает осадки на весь сегодняшний день.

При этом температура воздуха составит +24 градуса, будет дуть слабый северный ветер. Атмосферное давление составит 742–744 мм рт. ст.

До конца рабочей недели в Омске сохранится вероятность небольших осадков.