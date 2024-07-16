В общей сложности подрядчики и БУ «Транссигнал» покрыли разметкой около 80 кв. метров городских дорог.

В Омске практически завершили нанесение дорожной разметки, сообщил сегодня, 16 июля, мэр города Сергей Шелест. По его данным, термопластиковая разметка, использовавшаяся подрядчиками, нанесена на площади более 45 тыс. кв. м. Она появилась как на дорогах города, так и на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений.

– Не отказываемся и от краски. Городской «Транссигнал» разлиновал 22 700 квадратных метров дорог общего пользования и подходов к соцобъектам. Сторонние подрядчики нанесли разметку краской на площади порядка 9000 квадратных метров, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что из-за нехватки финансов в этом году Омск отказался от использования так называемой вафельной разметки. Она используется на оживленных перекрестках и позволяет уменьшить дорожные заторы – выезд на эту разметку при красном сигнале светофора карается штрафом.