Педагога обвиняли в прогуле уроков и травме ученика.

В Таре учитель адаптивной физкультуры подал в суд на Тарскую адаптивную школу-интернат. Педагог потребовал признать незаконным и отменить приказ о выговоре. Также учитель захотел взыскать со школы-интерната компенсацию морального вреда и судебные издержки.

Суд изучил материалы дела и выяснил, что учитель получил выговор за плохое исполнение своих трудовых обязанностей. Работодатель посчитал, что из-за неоднократного отсутствия истца на занятиях на уроке физкультуры мяч разбил нос ученику 2-го класса.

Выяснилось, что учитель нарушил трудовую дисциплину. Но факт того, что он неоднократно не был на занятиях, не подтвердился. Суд посчитал, что виновность педагога в том, что ребенку разбили нос, не доказана. При этом сам выговор сделали немотивированно и без учета мнения профсоюза.

Суд признал незаконным приказ о привлечении истца к дисциплинарной ответственности, а также взыскал в его пользу судебные расходы. Требование о компенсации морального вреда было удовлетворено частично. Решение суда еще не вступило в силу.