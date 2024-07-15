Теперь молодого сельчанина будут судить за угон.

В Седельниковском районе Омской области произошел угон автомобиля Renault Fluence. Преступником оказался 26-летний житель села Евлантьевка. Иномарку он угнал, взломав замок гаража и воспользовавшись ключом, который находился в салоне.

Как сообщили в полиции, на машине парень доехал до магазина в Седельниково, купил алкоголь, выпил, а возвращаясь домой, угодил в кювет и перевернулся. Бросив машину, он ушел ночевать к знакомым, а утром вернулся на место аварии.

Утром, когда полицейские получили сообщение о ДТП около Седельниково и начали разбираться в обстоятельствах, к ним подошел парень. Правоохранители поговорили с молодым человеком, и тот признался, что в момент аварии был за рулем иномарки.

На парня завели уголовное дело об угоне. Владелец машины оценил ущерб в 150 тыс. рублей.