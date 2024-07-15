Омск-Информ
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·Общество

Без воды останутся жители улиц Дмитриева, Ракетных Войск и Каховской.
Завтра, 16 июля, в Омске без горячей воды останутся дома, которые обслуживает «Тепловая компания». Сотрудники ресурсоснабжающей организации будут проводить двухнедельные плановые профилактические работы.
До 23 июля отключения продлятся в домах, подключенных к котельной по адресу: Дмитриева, 8/5. С 17 по 29 июля отключат котельную по адресу: 40 лет Ракетных Войск, 23. С 18 по 30 июля отключение планируется на Каховской, 3.
·Общество

Без воды останутся жители улиц Дмитриева, Ракетных Войск и Каховской.
Завтра, 16 июля, в Омске без горячей воды останутся дома, которые обслуживает «Тепловая компания». Сотрудники ресурсоснабжающей организации будут проводить двухнедельные плановые профилактические работы.
До 23 июля отключения продлятся в домах, подключенных к котельной по адресу: Дмитриева, 8/5. С 17 по 29 июля отключат котельную по адресу: 40 лет Ракетных Войск, 23. С 18 по 30 июля отключение планируется на Каховской, 3.