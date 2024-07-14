Омск-Информ
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·Общество

Часть из них отремонтируют, а для остальных возведут помещения с нуля.
В этом году власти Омской области планируют обновить 18 отделений почты. Где-то проведут ремонт, а где-то создадут новые помещения с помощью быстровозводимых конструкций. Как сообщили в облправительстве, 8 отделений в регионе уже отремонтировали.
Ранее власти региона освободили Управление Федеральной почтовой связи от уплаты транспортного и земельного налога, а также налога на имущество. Взамен «Почта России» направит 600 тыс. рублей на улучшение обслуживания населения, в том числе ремонт зданий.
·Общество

Часть из них отремонтируют, а для остальных возведут помещения с нуля.
В этом году власти Омской области планируют обновить 18 отделений почты. Где-то проведут ремонт, а где-то создадут новые помещения с помощью быстровозводимых конструкций. Как сообщили в облправительстве, 8 отделений в регионе уже отремонтировали.
Ранее власти региона освободили Управление Федеральной почтовой связи от уплаты транспортного и земельного налога, а также налога на имущество. Взамен «Почта России» направит 600 тыс. рублей на улучшение обслуживания населения, в том числе ремонт зданий.