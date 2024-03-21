Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Организации дали льготу при условии, что она потратит 600 тыс. рублей на улучшение обслуживания омичей.
Депутаты Омского городского совета решили освободить от земельного налога «Почту России», которая заключила соглашения о взаимодействии с региональным правительством. Льготу ввели для организации на 2024-2025 годы. Взамен почта направит 600 тыс. рублей на улучшение обслуживания населения, в том числе ремонт зданий.
– Если результата не будет или будет какой-то, ну, так скажем, неочевидный результат от предоставления этой льготы, мы просто все это назад вернем и эту льготу больше предоставлять не будем, – отметил депутат Сергей Грушичев.
Отметим, что в соцсетях периодически появляются жалобы на состояние почтовых отделений. Например, в ноябре омичи писали о том, что 119-е отделение почты заливает водой.
·Экономика/Бизнес

Организации дали льготу при условии, что она потратит 600 тыс. рублей на улучшение обслуживания омичей.
Депутаты Омского городского совета решили освободить от земельного налога «Почту России», которая заключила соглашения о взаимодействии с региональным правительством. Льготу ввели для организации на 2024-2025 годы. Взамен почта направит 600 тыс. рублей на улучшение обслуживания населения, в том числе ремонт зданий.
– Если результата не будет или будет какой-то, ну, так скажем, неочевидный результат от предоставления этой льготы, мы просто все это назад вернем и эту льготу больше предоставлять не будем, – отметил депутат Сергей Грушичев.
Отметим, что в соцсетях периодически появляются жалобы на состояние почтовых отделений. Например, в ноябре омичи писали о том, что 119-е отделение почты заливает водой.