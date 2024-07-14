Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Им периодически продлевают отключение.
Житель дома № 121 на улице 27-й Северной пожаловался в соцсетях на отключение горячей воды. По словам мужчины, воды нет с 5 июня.
– Каждые 10 дней вешается подобная бумажка и все (с переносом на 10 дней). Последнее сообщение, полученное от ТГКом от 24.06.2024. Они больше не отвечают на сообщения. Сидеть без воды почти 2 месяца – это издевательство, – сообщил мужчина.
В комментариях омичи сообщили, что с такой же ситуацией столкнулись жители других домов. Горячую воду отключили в домах № 98, 117 на улице 27-я Северная, № 26 на улице Андрианова, № 122 на 33-й Северной, № 221 на Масленникова, № 32 на Перелета.
·Общество

Им периодически продлевают отключение.
Житель дома № 121 на улице 27-й Северной пожаловался в соцсетях на отключение горячей воды. По словам мужчины, воды нет с 5 июня.
– Каждые 10 дней вешается подобная бумажка и все (с переносом на 10 дней). Последнее сообщение, полученное от ТГКом от 24.06.2024. Они больше не отвечают на сообщения. Сидеть без воды почти 2 месяца – это издевательство, – сообщил мужчина.
В комментариях омичи сообщили, что с такой же ситуацией столкнулись жители других домов. Горячую воду отключили в домах № 98, 117 на улице 27-я Северная, № 26 на улице Андрианова, № 122 на 33-й Северной, № 221 на Масленникова, № 32 на Перелета.