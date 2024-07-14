Омск-Информ
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·Общество

Управление Федеральной антимонопольной службы проводит проверку.
Омское УФАС возбудило дело в отношении «АК Барс» банка в связи с нарушением закона о рекламе. Антимонопольное ведомство организовало проверку.
На навязчивую рекламу пожаловался омич. Он открыл вклад с повышенным процентом и при заключении договора отказался от получения рекламы. Однако, несмотря на это, банк продолжал слать ему сообщения с «выгодными предложениями», например открыть накопительный счет и получить подарок.
Если вину установят, банку грозит штраф.
·Общество

Управление Федеральной антимонопольной службы проводит проверку.
Омское УФАС возбудило дело в отношении «АК Барс» банка в связи с нарушением закона о рекламе. Антимонопольное ведомство организовало проверку.
На навязчивую рекламу пожаловался омич. Он открыл вклад с повышенным процентом и при заключении договора отказался от получения рекламы. Однако, несмотря на это, банк продолжал слать ему сообщения с «выгодными предложениями», например открыть накопительный счет и получить подарок.
Если вину установят, банку грозит штраф.