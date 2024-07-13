Клумбы, новая плитка, большая игровая площадка появились в рамках реализации национальных проектов.
В центре села Лукьяновка Одесского района облагородили территорию возле сельского ДК. Здесь появилась новая тротуарная плитка, цветочные клумбы, большая игровая площадка. Все это стало частью губернаторской программы «Формирование комфортной городской среды».
Региональный бюджет выделил на это благоустройство 3 млн рублей.
– Наш проект рассчитан на три года. Еще фонтан хотели поставить в центре площади и даже присмотрели одно дизайнерское решение в Калуге. Но в центре стоит памятник основателям села Лукьяновка, демонтировать который без разрушений мы бы не смогли, поэтому решили найти фонтану другое место, а памятник оставить здесь, – цитирует главу Лукьяновского казачьего сельского поселения Василия Бондаря издание «К новым рубежам».
Рядом с сельским ДК также обустроят цветочные вазоны, фонари, урны и лавочки. Это произойдет уже в следующем году.