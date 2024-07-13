Омск-Информ
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·Образование

С нового учебного года они станут преподавателями-организаторами основ безопасности и защиты Родины.

В новом учебном году учителя школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» будут называться по-другому. Постановление об этом подписано премьером РФ Михаилом Мишустиным. Акцент будет сделан на защите Родины.

– Слова «Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» заменить словами «Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины», – говорится в правительственном постановлении.

Переименование предмета анонсировалось еще в июне прошлого года.

·Образование

С нового учебного года они станут преподавателями-организаторами основ безопасности и защиты Родины.

В новом учебном году учителя школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» будут называться по-другому. Постановление об этом подписано премьером РФ Михаилом Мишустиным. Акцент будет сделан на защите Родины.

– Слова «Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» заменить словами «Преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины», – говорится в правительственном постановлении.

Переименование предмета анонсировалось еще в июне прошлого года.