Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омская область вошла в число регионов с льготными условиями ипотеки для семей с детьми.

Омская область вошла в число 35 регионов России, где жители смогут получить семейную ипотеку. Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми вне зависимости от их возраста смогут купить квартиру в новостройке со ставкой 6 % годовых.

– Это позволит еще большему числу семей Омской области улучшить свои жилищные условия и продолжить строительство качественного жилья в регионе, – рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Минфин РФ опубликовал новые условия семейной ипотеки, которые будут действовать с 1 июля 2024 года до 2030 года. Благодаря программе омичи смогут взять кредит до 6 млн рублей на покупку квартиры в новостройке, строительство нового дома или приобретение уже готового.

·Общество

Омская область вошла в число регионов с льготными условиями ипотеки для семей с детьми.

Омская область вошла в число 35 регионов России, где жители смогут получить семейную ипотеку. Семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми вне зависимости от их возраста смогут купить квартиру в новостройке со ставкой 6 % годовых.

– Это позволит еще большему числу семей Омской области улучшить свои жилищные условия и продолжить строительство качественного жилья в регионе, – рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Минфин РФ опубликовал новые условия семейной ипотеки, которые будут действовать с 1 июля 2024 года до 2030 года. Благодаря программе омичи смогут взять кредит до 6 млн рублей на покупку квартиры в новостройке, строительство нового дома или приобретение уже готового.