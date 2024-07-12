Бесплатные автобусы будут ездить каждую субботу.

Бесплатные автобусы будут ездить каждую субботу.

«Омскоблавтотранс» запустил бесплатные автобусы на Левобережье. Они ездят до остановки «Торговый город», сообщает «Омскрегион».

Первые два рейса отправили 6 июля от остановок «Поселок «Южный» и «Кинотеатр «Космос». Пассажирам понравилось ездить такими маршрутами, поэтому их решили оставить с небольшой поправкой.

Второй автобус будет отправляться не от остановки «Кинотеатр «Космос», а от улицы Романенко. Транспорт будет ездить каждую субботу.

Отправление от остановки «Поселок «Южный» будет происходить в 10:00, от улицы Романенко – в 12:00, а от «Кинотеатра «Космос» - в 12:10. Отметим, что движение автобусов будет происходить без остановок до конца маршрута.