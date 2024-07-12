Омск-Информ
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·Общество

Бесплатные автобусы будут ездить каждую субботу.

«Омскоблавтотранс» запустил бесплатные автобусы на Левобережье. Они ездят до остановки «Торговый город», сообщает «Омскрегион».

Первые два рейса отправили 6 июля от остановок «Поселок «Южный» и «Кинотеатр «Космос». Пассажирам понравилось ездить такими маршрутами, поэтому их решили оставить с небольшой поправкой.

Второй автобус будет отправляться не от остановки «Кинотеатр «Космос», а от улицы Романенко. Транспорт будет ездить каждую субботу.

Отправление от остановки «Поселок «Южный» будет происходить в 10:00, от улицы Романенко – в 12:00, а от «Кинотеатра «Космос» - в 12:10. Отметим, что движение автобусов будет происходить без остановок до конца маршрута.

·Общество

Бесплатные автобусы будут ездить каждую субботу.

«Омскоблавтотранс» запустил бесплатные автобусы на Левобережье. Они ездят до остановки «Торговый город», сообщает «Омскрегион».

Первые два рейса отправили 6 июля от остановок «Поселок «Южный» и «Кинотеатр «Космос». Пассажирам понравилось ездить такими маршрутами, поэтому их решили оставить с небольшой поправкой.

Второй автобус будет отправляться не от остановки «Кинотеатр «Космос», а от улицы Романенко. Транспорт будет ездить каждую субботу.

Отправление от остановки «Поселок «Южный» будет происходить в 10:00, от улицы Романенко – в 12:00, а от «Кинотеатра «Космос» - в 12:10. Отметим, что движение автобусов будет происходить без остановок до конца маршрута.