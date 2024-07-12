Семьи участников специальной военной операции сегодня находятся на особом контроле, к ним повышенное внимание и забота со стороны государства.

Семьи участников специальной военной операции сегодня находятся на особом контроле, к ним повышенное внимание и забота со стороны государства.

Но и предприятия, и компании, чьи сотрудники в настоящее время участвуют в спецоперации – ушли добровольцами или были мобилизованы, постоянно поддерживают морально и материально их семьи. АО «Омскэлектро» в числе предприятий, откуда в зону спецоперации ушло немало специалистов. Руководитель компании Андрей Жуковский на особом контроле держит семьи бойцов – сам лично навещает семьи военнослужащих, поддерживает. Всегда по-особенному проходят встречи, когда военнослужащий приезжает домой, встречается с семьей. Таких историй встреч немало в телеграм-канале компании.

– Особенные чувства испытываешь, когда встречаешься с бойцом, который вернулся в семью из зоны спецоперации, – отмечает глава «Омскэлектро». – Не так давно мы встречались с ребятами, которые приезжали домой в отпуск. Мы бы хотели пожелать всем нашим сотрудникам, чтобы они благополучно вернулись с фронта. Вернулись обратно к своим семьям, родным, близким и друзьям. У нас замечательные сотрудники и замечательные семьи!

Одна из последних таких встреч состоялась на этой неделе. Андрей Жуковский посетил семью сотрудника, мобилизованного в 2022 году.

Антон – сотрудник «Омскэлектро», ранее работал на участке наружного освещения, в компании на хорошем счету. Его жена Татьяна работает медсестрой. В семье подрастает четырехлетний сын Артем. Антон первый раз за два года отправился в отпуск, что для семьи стало долгожданной приятной новостью.

– Первый год на фронте, конечно, был самым тяжелым, – рассказывает Антон. – И в плане снабжения, да и понятно, в плане того, что ко всему нужно привыкать. Но потом ситуация для нас становилась все лучше и лучше. Сейчас на фронте есть все, что нам нужно: и для ведения боевых действий, и даже просто для проживания. И хорошо, что у моей семьи дома тоже есть все необходнимое. Я очень благодарен «Омскэлектро», что не забывает про меня, про мою семью, да в целом про нас всех.

Татьяна, жена Антона, говорит, что держатся они хорошо, считает, что муж делает правильное дело.

Как говорит Андрей Жуковский, он не может не навестить семью Антона. Долгожданная встреча, слезы радости, подарки от компании, разговоры о прошлом будущем.

Политика компании – заботиться о своих сотрудниках и поддерживать их во всем, а особенное внимание уделять семьям участников СВО.