Аппараты под этим брендом выпускает компания МегаФон. Увеличились продажи и других устройств, выпускаемых под собственной торговой маркой.

Аппараты под этим брендом выпускает компания МегаФон. Увеличились продажи и других устройств, выпускаемых под собственной торговой маркой.

В январе – июне 2024 года спрос на аксессуары, выпускаемые в розничной сети МегаФона под собственной торговой маркой Stellarway, вырос на 82 %. Среди самых востребованных оказались товары для зарядки гаджетов (провода, внешние аккумуляторы, зарядные устройства для авто), а также колонки и наушники.

В отдельных категориях товары, выпускаемые под собственными торговыми марками, существенно опередили по темпам роста другие бренды. В частности, число покупок пауэрбанков и гарнитур Stellarway в указанный период выросло на 134 % и 127 % соответственно, в то время как продажи аналогичных устройств других брендов – на 38 % и 73 %.

Еще более динамично рос спрос на кнопочные телефоны Fontel, еще одного бренда МегаФона. Они появились в розничной сети МегаФона в начале 2023 года. За последний год их популярность резко выросла на фоне общерыночного замедления роста рынка кнопочных телефонов: в первом полугодии 2024 года покупатели выбирали аппараты Fontel на 194 % чаще, чем в июле – декабре 2023 года. Доля бренда среди всех кнопочных телефонов, проданных в розничной сети МегаФон за последний год, составила 30 %.

Специалисты МегаФона связывают повышенный интерес к телефонам Fontel с появлением шести новых моделей, которые представили в октябре 2023 года. Кнопочными телефонами сегодня пользуется каждый седьмой абонент МегаФона, чаще всего такие модели выбирает старшее поколение и родители школьников.

– Такие покупательские тенденции говорят о доверии потребителя и о качестве продукции, которое мы со своей стороны контролируем на всех этапах производства. Мы видим интерес потребителя, и нам важно удовлетворить имеющийся спрос. Поэтому мы рассматриваем возможность дальнейшего расширения ассортиментной линейки товаров под нашими брендами, – говорит директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.

Stellarway – собственная торговая марка МегаФона, запущенная в ноябре 2023 года. Под этой маркой МегаФон выпускает более 100 товаров во всех популярных категориях: защитные стекла, аккумуляторы, проводные и беспроводные наушники, адаптеры, аудио- и дата-кабели, сетевые и автомобильные зарядные устройства, проводные гарнитуры.

Fontel – еще одна собственная торговая марка МегаФона, представленная семью моделями кнопочных телефонов. Первые продажи запущены в январе 2023 года в розничной сети МегаФона. На данный момент приобрести их можно также в магазинах «М.Видео», «Ашан» и в отделениях Почты России. Разработкой и поставками телефонов Fontel занимается дочерняя компания МегаФона Revo Charge.

Суммарно продажи товаров под обеими собственными торговыми марками выросли в указанный период почти вдвое – на 95 %.

ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560. Реклама