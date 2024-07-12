Омск-Информ
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·Общество

Кадрами явления поделился руководитель Омского планетария.
Минувшей ночью омичи снова могли наблюдать серебристые облака в небе над городом. Как рассказал руководитель Омского планетария Владимир Крупко, они были не самыми яркими, но красивыми.
– В запасе еще дней двадцать. Увидеть яркие серебристые облака и снова ждать год, – добавил Крупко.
Отметим, что серебристые облака можно было увидеть также в ночь на 4 июля. Явление запечатлели на видео.
·Общество

Кадрами явления поделился руководитель Омского планетария.
Минувшей ночью омичи снова могли наблюдать серебристые облака в небе над городом. Как рассказал руководитель Омского планетария Владимир Крупко, они были не самыми яркими, но красивыми.
– В запасе еще дней двадцать. Увидеть яркие серебристые облака и снова ждать год, – добавил Крупко.
Отметим, что серебристые облака можно было увидеть также в ночь на 4 июля. Явление запечатлели на видео.