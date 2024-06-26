Их можно было наблюдать уже как минимум трижды за месяц.

Их можно было наблюдать уже как минимум трижды за месяц.

В ночь с 24 на 25 июня в небе над Омском можно было наблюдать серебристые облака. Как рассказал руководитель планетария Владимир Крупко, они были видны до 00:00.

– Сгоревшие частички космической пыли создали ядра конденсации для тропосферной влаги, забравшейся в верхний слои земной атмосферы, в мезопаузу. Образовавшиеся льдинки отразили солнечные лучи, а внутренние гравитационные (акустические) волны расписали мезопаузу красивейшими формами, – отметил Крупко.

Отметим, что первые серебристые облака в Омске появились 13 июня, хотя сезон наблюдений за ними начался еще 25 мая.