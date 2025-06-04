Омск-Информ
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·Общество

Астрономы запечатлели одновременно серебристые облака и полярное сияние.
В Омской области начался сезон серебристых облаков. Как сообщает Омский планетарий, первые наблюдения проходили 1 и 2 июня в логе Агат и в Таре.
– На серебристые облака наложилось полярное сияние сегодня ночью. Редчайшее явление «серебро» и полярные сияния. Жаль прогнозы по сияниям не оправдались, ждали сильных. Но рады этим явлениям, представляющим научную и эстетическую ценность, – сообщили в планетарии.
Отметим, что серебристые облака – сравнительно редкое атмосферное явление. Это крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой и видимые в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом солнца.
Андрей Андреев
·Общество

Астрономы запечатлели одновременно серебристые облака и полярное сияние.
В Омской области начался сезон серебристых облаков. Как сообщает Омский планетарий, первые наблюдения проходили 1 и 2 июня в логе Агат и в Таре.
– На серебристые облака наложилось полярное сияние сегодня ночью. Редчайшее явление «серебро» и полярные сияния. Жаль прогнозы по сияниям не оправдались, ждали сильных. Но рады этим явлениям, представляющим научную и эстетическую ценность, – сообщили в планетарии.
Отметим, что серебристые облака – сравнительно редкое атмосферное явление. Это крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере под мезопаузой и видимые в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом солнца.
Андрей Андреев