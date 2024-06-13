Нынешним летом это природное явление слегка припозднилось. Глава Омского планетария Владимир Крупко сообщил и другие интересные подробности.

Нынешним летом это природное явление слегка припозднилось. Глава Омского планетария Владимир Крупко сообщил и другие интересные подробности.

Директор Омского планетария Владимир Крупко на своей странице в социальных сетях рассказал, что минувшей ночью наблюдал чрезвычайно эффектное явление – серебристые облака. Судя по снимку, тонкие нити облаков растянулись над ночным городом.

– Слабоваты, но, думаю, это только начало, – отметил Крупко.

Как пояснил «Омск-информу» астроном, обычно это природное явление можно заметить в небе над Омском немного раньше, с конца мая. В этом году оно задержалось.

– В этом году облака «припозднились». Обычно их можно наблюдать с конца мая. Не знаю, с чем связана такая задержка, – уточнил директор Омского планетария. – Спрогнозировать появление почти невозможно, хотя существуют определенные условия. Это нередкое для Омска явление – наша широта самая оптимальная «среда обитания» для облаков.

По словам Владимира Крупко, это природное явление получило в последние десятилетия особенное распространение. Он высказал гипотезу, что часто появляющиеся, в том числе и над Омском, серебристые облака могут быть следствием «человеческого» фактора – влияния людей на природу.

– Есть мнение, что на распространение серебристых облаков повлиял антропогенный фактор. Потому что раньше не встречалось упоминание об этом явлении. И в последнее время их проявление усиливается, облака все дальше распространяются по небосводу, в сторону юга, – добавил директор Омского планетария.

Шоу серебристых облаков можно наблюдать в Омске до конца августа.