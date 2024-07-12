Архитектурная подсветка на мосту сломалась через неделю после запуска в работу. Ее ремонтируют по гарантии.
Городские власти назвали сроки включения архитектурной подсветки на отремонтированном Ленинградском мосту. Она была запущена вечером 12 июня после официального открытия переправы и сломалась буквально через неделю. В мэрии заявляли, что подсветку отремонтируют по гарантии.
– По информации подрядной организации, предварительный срок восстановления работы архитектурной подсветки Ленинградского моста – 16 июля 2024 года. В настоящее время специалисты проводят дооснащение беспроводной системы управления архитектурной подсветкой, – сообщили в городской администрации.
Архитектурную подсветку также планируют установить на метромосту. Бюджету это обойдется в 90 млн рублей.
[Обновление от 10:04]
– До этого момента подсветка не горела всего два дня – 19 и 20 июня, в это время специалисты провели дополнительную диагностику оборудования, – пояснили в горадминистрации. – После назначили сроки и провели работы по дооснащению.