Архитектурная подсветка на мосту сломалась через неделю после запуска в работу. Ее ремонтируют по гарантии.

Архитектурная подсветка на мосту сломалась через неделю после запуска в работу. Ее ремонтируют по гарантии.

Городские власти назвали сроки включения архитектурной подсветки на отремонтированном Ленинградском мосту. Она была запущена вечером 12 июня после официального открытия переправы и сломалась буквально через неделю. В мэрии заявляли, что подсветку отремонтируют по гарантии.

– По информации подрядной организации, предварительный срок восстановления работы архитектурной подсветки Ленинградского моста – 16 июля 2024 года. В настоящее время специалисты проводят дооснащение беспроводной системы управления архитектурной подсветкой, – сообщили в городской администрации.

Архитектурную подсветку также планируют установить на метромосту. Бюджету это обойдется в 90 млн рублей.

[Обновление от 10:04]

Как заявили в пресс-службе мэрии, работа архитектурной подсветки Ленинградского моста была восстановлена 9 июля после дооснащения системы беспроводного управления. Работы заняли около 5 дней.

– До этого момента подсветка не горела всего два дня – 19 и 20 июня, в это время специалисты провели дополнительную диагностику оборудования, – пояснили в горадминистрации. – После назначили сроки и провели работы по дооснащению.

Все остальные дни после 12 июня отремонтированный Ленинградский мост подсвечивали.