Омск-Информ
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·Общество

Только на проект выделили 1,5 млн рублей.
В Омске отремонтируют здания начала 20 века, которые располагаются по адресу Декабристов, 35. Речь идет об объектах культурного наследия «Бывшее здание управление контроля Омской железной дороги» и «Дом жилой Л.П. Голуба».
По данным Госзакупок, на научно-проектные работы по сохранению объекта культурного наследия» выделили 1,4 млн рублей. Заявки на конкурс принимают до 18 июля. Итоги подведут 22 июля.
Отметим, что сейчас здания использует Центр повышения квалификации работников здравоохранения.
·Общество

Только на проект выделили 1,5 млн рублей.
В Омске отремонтируют здания начала 20 века, которые располагаются по адресу Декабристов, 35. Речь идет об объектах культурного наследия «Бывшее здание управление контроля Омской железной дороги» и «Дом жилой Л.П. Голуба».
По данным Госзакупок, на научно-проектные работы по сохранению объекта культурного наследия» выделили 1,4 млн рублей. Заявки на конкурс принимают до 18 июля. Итоги подведут 22 июля.
Отметим, что сейчас здания использует Центр повышения квалификации работников здравоохранения.