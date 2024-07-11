За час пробки стали меньше, но не слишком – они составили 9 баллов.

За час пробки стали меньше, но не слишком – они составили 9 баллов.

Сегодня, 11 июля, в Омск пришла непогода. На несколько часов город накрыли ливни. Сильные дожди привели к тому, что затопило дороги, тротуары и подземные переходы.

В результате в час пик на дорогах образовались пробки в 10 баллов. За час ситуация не сильно изменилась. К 18:50 пробки на дорогах составляют 9 баллов.

Заторы образовались на улицах Думская, Гагарина, Ленина, Масленникова, 10 лет Октября, Краснофлотская, Чехова, Партизанская и Бударина. Также омичи стоят в пробках на улицах Герцена, Интернациональная, Орджоникидзе, Фрунзе, Красный Путь, проспект Мира, а также на Фрунзенском мосту и на метромосту.