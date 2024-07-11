Сооружение реанимировали после капитальной замены оборудования.

Сооружение реанимировали после капитальной замены оборудования.

Сегодня, 11 июля, на площади перед Омским цирком открыли фонтан. Он вновь заработал после капитальной замены оборудования.

Директор цирка Виталий Доля не скрывает, что замена насосов на сооружении лишь один шаг в рамках исправления неудачного капремонта, выполненного в 2016 году. Предстоит решить еще целый ряд проблем.

– Несмотря на то что Омский цирк на каникулах и откроет новый сезон только в сентябре, мы активно готовимся к празднованию Дня города. Сегодня наш цирк продолжает исправлять огрехи неудачного капремонта и фонтан – один из шагов этой сложной работы. До конца года мы планируем решить вопрос с отсутствующей вентиляцией и кондиционированием, – сказал Доля.

Сотрудники цирка благоустроили территорию, покрасив скамьи и высадив 90 саженцев деревьев и кустарников.

Глобальная реконструкция здания цирка проводилась в 2016 году, к 300-летнему юбилею Омска. На эти цели из федерального бюджета выделялось свыше 500 млн рублей.