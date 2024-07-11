Цены выросли на все марки. Подешевело только газовое моторное топливо.

Цены выросли на все марки. Подешевело только газовое моторное топливо.

За июнь бензин в Омской области подорожал еще на 1,82 %. По данным Омскстата, за год рост цен на все марки достиг 9,76 %.

Литр АИ-92 стоил в июне 49,9 рубля. Литр АИ-95 обходился в среднем в 54,22 рубля, а литр АИ-98 и АИ-100 в 70,35 рубля.

Дизельное топливо стало дороже на 1,02 рубля (64,9 рубля за литр). Однако на 1,2 %, или на 27 копеек, подешевело газовое топливо (21,81 рубля за литр).