В прошлом месяце сильнее всего цены вырoсли на картофель, лук и яблоки.

В прошлом месяце сильнее всего цены вырoсли на картофель, лук и яблоки.

В июне, по сравнению с маем, цены в Омской области выросли в среднем на 0,8 %. По данным Омскстата, продукты подорожали в среднем на 0,5 %.

Изменились цены на овощи. На 26,1 % подорожал картофель, на 13,9 % – репчатый лук, 11,8 % – яблоки, на 7,5 % – морковь, 6,8 % – лимоны, 5,4 % – виноград. Подешевели на 11,2 % свежие помидоры, на 5,3 % – огурцы, на 4,3 % – свекла.

Повышение цен также наблюдается хлеб (6,7 %), на горох и фасоль (5,2 %), рыбу, баранину, оливковое и сливочное масло, овсянку и перловку. Снизились цены на куриные яйца (5,3 %) и гречку (2,9 %).