Иммунитету вредят стрессы, неправильное питание, нехватка сна, длительное пребывание на солнце, слишком большая физическая нагрузка и малоподвижный образ жизни.

Как и почему иммунитет человека зависит от питания, какие факторы вредят защитным силам организма, а что, наоборот, их укрепляет, рассказала врач-терапевт-участковый Большереченской ЦРБ Юлия Котенко.

Только каждый десятый может похвастаться мощным иммунитетом, который защищает практически от всех болезней. Еще 10 % имеют врожденный иммунодефицит: эти люди очень часто болеют. У остальных сила иммунной системы зависит от состояния здоровья и образа жизни.

Иммунитет, как и все в человеке, сложен и многогранен. Сила иммунитета, как и наше общее здоровье, примерно на 50 % зависит от образа жизни, который мы выбираем. Среди основных разрушителей иммунитета врачи называют частые стрессы, неправильное питание, постоянную нехватку сна, длительное пребывание на солнце, слишком большую физическую нагрузку и малоподвижный образ жизни. Вредные привычки – курение, алкоголь, наркотики.

– Иммунитет зависит от работы кишечника: 80 % «клеток» иммунной системы находится в нем. А это значит, что все, что мы едим, ослабляет или укрепляет наших невидимых защитников. Овощи и фрукты – растительная пища – должны составлять 50 % рациона человека. Кисломолочные продукты, содержащие бифидо- и лактобактерии, борются с вредными микроорганизмами за место в нашем кишечнике и создают основной защитный барьер против патогенных микроорганизмов, – подчеркнула Юлия Котенко.

Специалист уточнила: сокращение светового дня влияет на работу иммунитета. Когда день становится короче, некоторые клетки врожденной иммунной системы действуют не так эффективно, как при длинном световом дне. Исследования также демонстрируют повышенный рост патогенных бактерий в такое время года.