Омск-Информ
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·Общество

На портале госзакупок появился аукцион для поиска подрядчика.

Главное управление контрактной системы Омской области объявило аукцион по поиску подрядчика, который должен расширить систему видеонаблюдения в хозяйственном управлении регионального правительства. Речь идет о здании по адресу Красный Путь, 1.

Стоимость контракта составила 1,6 млн рублей. Заявки будут принимать до 16 июля, а 18 июля объявят победителя. Подрядчик должен будет установить 10 внутренних и 10 наружных камер видеонаблюдения.

В документации говорится, что работы проводятся, чтобы обеспечить безопасность граждан, а также защитить территорию и имущество. Это хотят сделать благодаря постоянному наблюдению в режиме реального времени и последующего просмотра видеозаписей.

·Общество

На портале госзакупок появился аукцион для поиска подрядчика.

Главное управление контрактной системы Омской области объявило аукцион по поиску подрядчика, который должен расширить систему видеонаблюдения в хозяйственном управлении регионального правительства. Речь идет о здании по адресу Красный Путь, 1.

Стоимость контракта составила 1,6 млн рублей. Заявки будут принимать до 16 июля, а 18 июля объявят победителя. Подрядчик должен будет установить 10 внутренних и 10 наружных камер видеонаблюдения.

В документации говорится, что работы проводятся, чтобы обеспечить безопасность граждан, а также защитить территорию и имущество. Это хотят сделать благодаря постоянному наблюдению в режиме реального времени и последующего просмотра видеозаписей.