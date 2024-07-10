Нарушения в регионе стали происходить чаще, но деревьев срубили меньше.

Нарушения в регионе стали происходить чаще, но деревьев срубили меньше.

По данным Главного управления лесного хозяйства, в этом году в Омской области произошло уже 105 случаев незаконной рубки леса. Жители региона срубили 796 кубометров. За такой же период 2023 зафиксировано 90 незаконных рубок на 1254 кубометра.

Сотрудники полиции также возбудили на нарушителей 43 уголовных дела, по которым 13 лиц уже привлекли к ответственности. Отметим, что уголовная ответственность наступает, если ущерб лесному фонду превышает 5 тыс. рублей. Такое же наказание грозит, если рубку совершила группа лиц либо человек с использованием своего служебного положения.

По уголовным делам с нарушителей взыскали 648 тыс. рублей. Еще более 2,4 млн рублей они выплатили добровольно до суда. По административным делам взыскали 14 штрафов на общую сумму 44 тыс. рублей.

Отметим, что незаконные рубки в основном выявляют инспекторы при патрулировании лесов. В Омской области их 149 человек.