До недавнего времени Виталий Маслик работал заместителем директора МП «Электрический транспорт».

До недавнего времени Виталий Маслик работал заместителем директора МП «Электрический транспорт».

Перед отставкой Сергея Фролова с поста директора МП «Электрический транспорт» произошло еще одно любопытное увольнение. Должность заместителя директора этого предприятия покинул Виталий Маслик, в недавнем прошлом руководитель ПП № 8 и глава департамента транспорта омской мэрии.

Как сообщают «Коммерческие вести», Маслик уволился две недели назад в преддверии прихода нового руководства МП «Электрический транспорт». По неофициальным данным, управленец переехал в Москву.

О громкой отставке в троллейбусно-трамвайном парке стало известно 1 июля. Мэр города Сергей Шелест лично сообщил об уходе на заслуженный отдых 63-летнего Сергея Фролова, возглавившего предприятие в январе 2021 года и за три года сделавшего его одним из лучших в стране. Преемником Фролова стал представитель команды губернатора Вадим Филонов, работавший с Виталием Хоценко в Донецкой народной республике. С января 2023 года Филонов был временно исполняющим обязанности директора ГУП «Логистический центр». Спустя год, в январе 2024-го, он стал руководителем ООО «Омский региональный экологический оператор».

Инсайдеры редакции «Омск-информ» отмечают, что причиной ухода Фролова (а с ним и опытнейшего транспортника Маслика) были сложные отношения с руководством города и непосредственным куратором транспортной сферы вице-мэром Владимиром Куприяновым.

При этом МП «Электрический транспорт», в отличие от автобусного «собрата» ПП № 8, является прибыльным предприятием. По данным налоговой службы, его бухгалтерская выручка за 2023 год составила 1,9 млрд рублей, а чистая прибыль – 319,1 млн рублей. В рамках инфраструктурного кредита предприятие получило 49 новых троллейбусов, которые будут курсировать по трем новым маршрутам на Левом берегу. Для обеспечения их работы строится новая контактная сеть, а также модернизируется троллейбусное депо на улице Ватутина. В общем, объективных предпосылок для желания Сергея Фролова уйти на заслуженный отдых не наблюдается.

По некоторым данным, компенсацией за неожиданную отставку опытному управленцу может стать пост первого вице-спикера Омского горсовета. Фролов является действующим депутатом и возглавляет комитет по вопросам ЖКХ.