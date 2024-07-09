Частные перевозчики пока не торопятся устанавливать устройства в транспорте.

Частные перевозчики пока не торопятся устанавливать устройства в транспорте.

Пассажирское предприятие № 8 до конца 2024 года планирует установить в автобусах 47 валидаторов, сообщает Ом1. Также компания получит 44 автобуса с устройствами, которые поставили еще на заводе.

В результате доля транспорта, в котором есть устройства для проезда без кондукторов, составит 77 %. В это число входят 180 больших и средних автобусов, в которых валидаторы установили еще в прошлом году.

Также устройства продолжат устанавливать в трамваях и троллейбусах. «Частники» пока не торопятся, с прошлого года валидаторы появились всего в 40 автобусах.

В четверг, 11 июля, вопрос оборудования транспорта устройствами для проезда без кондуторов обсудят на транспортном комитете горсовета. Вопрос стоит остро, поскольку наблюдается нехватка кондукторов. Чтобы ловить «зайцев», в транспорт возвращают контролеров.