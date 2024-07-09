Благодаря соглашениям в регионе начнут активнее развивать зарядную инфраструктуру.

Благодаря соглашениям в регионе начнут активнее развивать зарядную инфраструктуру.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился на «Иннопроме-2024» с заместителем гендиректора по гражданской продукции АО «Концерн «Уралвагонзавод» Андреем Абакумовым. Они подписали соглашение между региональным правительством и корпорацией.

В документе говорится о сотрудничестве в сфере развития зарядной инфраструктуры для электрического транспорта в Омской области. Также было подписано соглашение между предприятием «Электромашина» и управляющий компанией индустриального парка «ТехноОмск».

Это соглашение связано с размещением производства зарядных станций на территории парка. Сейчас в Омске есть 52 станции для заправки электромобилей. Региональное правительство хочет развивать инфраструктуру благодаря оборудованию, которое производится непосредственно в регионе.