Исследование проводили ученые из технического университета.

Группа ученых из Омского государственного технического университета провела исследование, в ходе которого выяснила, где лучше всего строить зарядные станции для электромобилей в городе. Как отметил доцент кафедры «Гидромеханика и транспортные машины» ОмГТУ Григорий Нестеренко, днем «электрички» лучше всего заряжать у торговых центров, а ночью – во дворах.

– Мы провели анализ ситуации в Омске – определили, где лучше строить зарядные станции для электромобилей, в какое время удобнее заряжаться. Выяснили, что в дневное время наиболее оптимальными местами зарядки могут стать торговые и офисные центры, куда люди приезжают надолго. Пока они занимаются своими делами, автомобиль получает питание. Кроме того, имеет смысл развивать сеть электрозаправок во дворах. Но здесь есть нюансы. Использовать их лучше всего только в ночное время, когда минимальное бытовое энергопотребление, поскольку зарядка электромобилей дает колоссальную нагрузку на сеть – 50–100 киловатт в зависимости от скорости зарядки, – сказал ученый в интервью «Коммерческим вестям».

Нестеренко также назвал оптимальное расстояние между зарядными станциями за чертой города.

– Мы смотрим, на каком расстоянии друг от друга оптимально надо располагать заправочные станции на трассах: здесь важно учитывать не максимальный пробег, а минимальный, ведь ориентироваться следует не только на новые автомобили, но и на те, у которых ресурс аккумуляторной батареи истощен, – отметил доцент ОмГТУ. – Оптимальным будет расстояние в 150–200 километров.

По словам ученого, за последние годы в Омске значительно выросло количество электромобилей. Заметный прирост происходит за счет китайского автопрома.