·Общество

Зеленые и бирюзовые автомобильные номера появятся в Омске

Новые регистрационные знаки придумали для электрокаров и машин с автопилотом.

Национальный автомобильный союз выступил с инициативой о введении новых государственных регистрационных знаков для автомобилей, обозначающие электрокары и машины с функцией автопилота.

Уже известно, что авторы идеи обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, также они предложили цветную маркировку на таком транспорте – зеленые для электромобилей, а и бирюзовые – для автопилотных.

Инициаторы считают, что остальным будет проще в потоке идентифицировать такой автомобиль. Участники дорожного движения  и обычные автомобилисты будут понимать, что рядом едет автоматизированный участник дорожного движения или электрокар.

