Омск-Информ
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·Происшествия

Воздушное судно ушло на второй круг из-за невыпуска шасси.

Самолет авиакомпании «Россия», совершавший сегодня утром рейс Омск – Санкт-Петербург, не смог с первой попытки приземлиться в аэропорту назначения. У лайнера возникли проблемы с шасси.

– Воздушное судно ушло на второй круг из-за невыпуска шасси. После повторного выпуска воздушное судно выполнило заход и произвело посадку, – сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Отмечается, что экипаж не декларировал аварийную ситуацию и срочность.

·Происшествия

Воздушное судно ушло на второй круг из-за невыпуска шасси.

Самолет авиакомпании «Россия», совершавший сегодня утром рейс Омск – Санкт-Петербург, не смог с первой попытки приземлиться в аэропорту назначения. У лайнера возникли проблемы с шасси.

– Воздушное судно ушло на второй круг из-за невыпуска шасси. После повторного выпуска воздушное судно выполнило заход и произвело посадку, – сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Отмечается, что экипаж не декларировал аварийную ситуацию и срочность.