Там можно будет найти все линейки бренда, в том числе премиум-коллекцию GJ Black.

Там можно будет найти все линейки бренда, в том числе премиум-коллекцию GJ Black.

На этой неделе в омском торговом центре «Мега» откроется самый большой в Сибири магазин Gloria Jeans. Его площадь составит 2663 кв.м.

В помещении магазина провели реконструкцию. Интерьер выполнили в светлых тонах, а товары в зале разместили по-новому. Там будут представлены все линейки бренда: GJ Black, GJ Cool, GJ Kids и Ready! Steady! Go!

Отметим, что сейчас в Омске работает семь магазинов Gloria Jeans.