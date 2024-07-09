Несогласных с баллами в этом году оказалось на 30 % меньше, чем в прошлом.

Несогласных с баллами в этом году оказалось на 30 % меньше, чем в прошлом.

Министр образования Омской области Иван Кротт подвел предварительные итоги ЕГЭ. По его словам, экзаменационная кампания прошла без сбоев, в штатном режиме.

На организацию и проведение итоговой аттестации 9 и 11 классов власти потратили около 186,6 млн рублей, что на 11 млн рублей больше, чем год назад. На эти средства организовали видеонаблюдение и оплачивали работу комиссий за проверку работ.

Без учета пересдач, на которые записались 1500 человек, в этом году 53 омских выпускника написали 56 стобалльных работ. Как сообщалось ранее, три выпускницы стали дважды стобалльницами.

Число стобалльных работ:

1 – по географии,

3 – по физике,

3 – по истории,

5 – по химии,

9 – по литературе,

13 – по профильной математике,

22 – по русскому языку.

Отметим, что омичи подали 209 апелляций. Несогласных с результатами в этом году оказалось на 30 % меньше, чем в прошлом.

На восемь выпускников составили протоколы о нарушениях. Четверо пришли на экзамен с телефоном, еще четверо со шпаргалками. Рассматривается вопрос о возбуждении административного производства в отношении еще четырех участников ЕГЭ.