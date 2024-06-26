Омск-Информ
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·Образование

Девушки учились в школе № 135 и областном Многопрофильном образовательном центре развития одаренности № 117.
В Омске сразу три выпускницы набрали 200 баллов за два единых государственных экзамена. С отличными результатами девушек поздравил глава министерства образования Омской области Иван Кротт.
Выпускница школы № 135 Елизавета Ситникова получила по 100 баллов по химии и русскому языку. Выпускницы областного Многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117 Анна Бессараб и Полина Михайлова получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.
Отметим, что в этом году в Омской области по всем предметам насчитали уже 52 стобалльные работы.
·Образование

Девушки учились в школе № 135 и областном Многопрофильном образовательном центре развития одаренности № 117.
В Омске сразу три выпускницы набрали 200 баллов за два единых государственных экзамена. С отличными результатами девушек поздравил глава министерства образования Омской области Иван Кротт.
Выпускница школы № 135 Елизавета Ситникова получила по 100 баллов по химии и русскому языку. Выпускницы областного Многопрофильного образовательного центра развития одаренности № 117 Анна Бессараб и Полина Михайлова получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.
Отметим, что в этом году в Омской области по всем предметам насчитали уже 52 стобалльные работы.